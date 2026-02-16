Il paese dei coltelli contro il decreto Sicurezza | Strumenti di uso quotidiano vengono considerati armi un paradosso
A causa delle nuove restrizioni del decreto Sicurezza, il Comune noto come il “paese dei coltelli” si trova in difficoltà. La città, famosa per la produzione di forbici e coltelli che generano un fatturato annuo di circa 20 milioni di euro, vede ora strumenti di uso quotidiano come coltelli e forbici considerati armi. Questa decisione preoccupa le aziende locali e l’amministrazione, che temono ripercussioni sulla loro attività e sui posti di lavoro.
In un Comune conosciuto come il “paese dei coltelli”, dove la tradizione artigianale affonda le radici nella storia e il fatturato derivante dalla vendita di forbici e coltelli raggiunge i 20 milioni di euro l’anno, le restrizioni del decreto Sicurezza spaventano l’amministrazione e le aziende che, con quel fatturato, alimentano l’economia locale. Per questo Pasquale Rocco De Lisio, il sindaco di Frosolone – paese da poco meno di tremila abitanti in provincia di Isernia – ha firmato una lettera indirizzata al governo per chiedere correttivi e chiarimenti sul provvedimento che, altrimenti, potrebbe avere pesanti ricadute sul territorio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
