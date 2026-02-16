A causa delle nuove restrizioni del decreto Sicurezza, il Comune noto come il “paese dei coltelli” si trova in difficoltà. La città, famosa per la produzione di forbici e coltelli che generano un fatturato annuo di circa 20 milioni di euro, vede ora strumenti di uso quotidiano come coltelli e forbici considerati armi. Questa decisione preoccupa le aziende locali e l’amministrazione, che temono ripercussioni sulla loro attività e sui posti di lavoro.

In un Comune conosciuto come il “paese dei coltelli”, dove la tradizione artigianale affonda le radici nella storia e il fatturato derivante dalla vendita di forbici e coltelli raggiunge i 20 milioni di euro l’anno, le restrizioni del decreto Sicurezza spaventano l’amministrazione e le aziende che, con quel fatturato, alimentano l’economia locale. Per questo Pasquale Rocco De Lisio, il sindaco di Frosolone – paese da poco meno di tremila abitanti in provincia di Isernia – ha firmato una lettera indirizzata al governo per chiedere correttivi e chiarimenti sul provvedimento che, altrimenti, potrebbe avere pesanti ricadute sul territorio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il “paese dei coltelli” contro il decreto Sicurezza: “Strumenti di uso quotidiano vengono considerati armi, un paradosso”

Il Governo ha approvato nuove norme che prevedono sanzioni da 500 a 12mila euro per chi dà armi o coltelli ai minori.

Il ministro Valditara ha annunciato l’introduzione di metal detector nelle scuole considerate a rischio e l’adozione di un decreto volto a vietare il possesso di coltelli e armi da taglio negli ambienti scolastici.

Il Consiglio dei ministri approva il Pacchetto sicurezza: cosa cambia - Porta a porta 05/02/2026

