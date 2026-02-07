Gli Stati Uniti hanno deciso di non consegnare più i sottomarini all’Australia. La mossa cambia tutto nel trattato di cooperazione tra i tre paesi, che da tempo puntavano a rafforzare la sicurezza nel Pacifico. La decisione americana ha sorpreso Canberra, che ora dovrà ripensare i propri piani di difesa.

Dagli Stati Uniti arriva l’ennesimo scossone al primo pilastro dell’ AUKUS, il trattato trinazionale di cooperazione nei settori della Difesa e della sicurezza tra Australia, Regno Unito e USA. Quello che prima era stato solo ventilato dall’esecutivo statunitense, ora si sta concretizzando per voce del Congresso: all’Australia non saranno forniti sottomarini da attacco a propulsione nucleare (SSN). Nel settembre 2021, i governi australiano, britannico e statunitense hanno annunciato una nuova importante partnership per la sicurezza, l’AUKUS, che si articola in due principali aree di intervento, o pilastri. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - AUKUS: gli Stati Uniti ora pensano di non cedere i sottomarini all’Australia

Approfondimenti su AUKUS Usa

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su AUKUS Usa

Argomenti discussi: In Cina e Asia – Xi Jinping, colloqui con Trump e Putin; AUKUS: il sogno nucleare australiano si allontana. Arriveranno i B2?.

Perché gli Stati Uniti tornano nel Caucaso: la visita di Vance in Armenia e AzerbaigianIl viaggio di JD Vance in Armenia e Azerbaigian sottolinea la rinnovata attenzione degli Stati Uniti per la pace nel Caucaso meridionale e le ambizioni commerciali e digitali del corridoio TRIPP View ... msn.com

I molti settori per cui l’Unione Europea dipende dagli Stati UnitiNon è facile però, e anzi potrebbe diventare un grosso problema: i paesi dell’Unione Europea dipendono dagli Stati Uniti per molti settori, e questo li rende vulnerabili. ilpost.it

la Repubblica. . Fischi per il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance inquadrato al passaggio della (numerosissima) delegazione americana alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Milano Cortina. #Olimpiadi #MilanoCortina2026 facebook

Un onore rivedere @VP, Vicepresidente degli Stati Uniti, in Italia per le Olimpiadi Milano Cortina 2026. L’amicizia prosegue. x.com