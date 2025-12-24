Un accordo ufficiale che formalizzerà lo sforzo congiunto tra Stati Uniti e Corea nel Sud nel dotare quest’ultimo attore di sottomarini nucleari. Con questo obiettivo si aprirà il 2026, secondo quanto affermato dal consigliere per la sicurezza nazionale sudcoreano Wi Sung-lac, durante un’interfaccia con i giornalisti di ritorno da una visita a Washington dove ha tenuto una serie di incontri con alti esponenti dell’amministrazione Trump, inclusi Il Segretario di Stato Marco Rubio e il Segretario all’Energia Chris Wright. Una visita che non arriva dal nulla. Nel mese di ottobre il Presidente statunitense Donald Trump e il suo corrispettivo sudcoreano Lee Jae Myung avevano tenuto un vertice in cui erano state affrontate varie questioni, dalla cooperazione in materia di uranio arricchito al ritrattamento del combustibile esaurito, e ovviamente al tema dei sottomarini a propulsione nucleare; al termine di questo vertice, è stato diffuso un documento definito come “foglio informativo” in cui sono delineati una serie di obiettivi condivisi che i due Paesi si sono impegnati a raggiungere tramite uno sforzo comune. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Sui sottomarini nucleari ci sarà l’accordo formale tra Seul e Washington. Ecco perché

