Napoli la madre del bimbo con il cuore danneggiato | Mio figlio primo nella lista dei trapianti

A Napoli, la madre di un bambino con il cuore danneggiato ha raccontato che suo figlio è stato inserito immediatamente al primo posto nella lista dei trapianti. Il piccolo, ricoverato all’ospedale Monaldi, si trova in condizioni critiche dopo che il cuore ricevuto si è rivelato compromesso. La famiglia aspetta con ansia un nuovo intervento, mentre i medici monitorano attentamente la sua situazione.

Il bambino ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli in gravi condizioni, dopo che il nuovo cuore è risultato essere danneggiato, è stato messo “ al primo posto nella lista dei trapiantandi italiani “. Lo ha detto la mamma del piccolo, informata dal ministero della Salute, durante la trasmissione ‘La vita in diretta’ su Rai 1. “E’ sempre più grave, peggiora ogni giorno di più, le condizioni sono critiche”, avva detto ieri la donna Ministero Salute: “Ricerca del cuore in Italia e all’estero”. La rete nazionale trapianti e’ impegnata nella ricerca di un potenziale donatore per il bambino in attesa di un cuore nuovo a Napoli, che risulta il primo nella lista d’attesa per il suo gruppo sanguigno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

