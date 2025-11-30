Amianto scarti edili batterie e veicoli abbandonati | scatta l' ordinanza per la bonifica del terreno

Il Comune di Maddaloni ha emesso l’ordinanza sindacale numero 111 del 28 novembre 2025 per la rimozione urgente dei rifiuti abbandonati sul fondo privato di proprietà di un cittadino maddalonese, ubicato in via Ficucella. La decisione arriva a seguito della segnalazione dei Carabinieri del Nucleo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Amianto, scarti edili, batterie e veicoli abbandonati: scatta l'ordinanza per la bonifica del terreno - Il provvedimento è stato notificato al proprietario e trasmesso alle autorità competenti, tra cui i Carabinieri e il Comando di Polizia Municipale. casertanews.it scrive

