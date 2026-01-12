Una croce conficcata nel terreno | la macabra scoperta nel bosco Incoronata

Nel bosco dell’Incoronata, questa mattina, è stata trovata una croce conficcata nel terreno. La scoperta, avvenuta lunedì 12 gennaio, ha attirato l’attenzione degli abitanti e delle autorità locali. Si tratta di un episodio dal significato ancora da chiarire, che ha suscitato un certo stupore nella comunità. Le forze dell’ordine stanno indagando per comprendere le ragioni di questa presenza e il suo eventuale collegamento con altre situazioni nella zona.

Una scoperta dai contorni inquietanti è avvenuta questa mattina, lunedì 12 gennaio, nel bosco dell’Incoronata. Un cittadino, mentre camminava lungo uno dei sentieri dell’area boschiva, si è imbattuto in una croce conficcata nel terreno, posizionata in modo tale da far pensare che possa essere. 🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

