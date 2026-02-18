la card toscana che attira turisti nelle province

La card toscana ha riscosso successo perché aiuta a portare più turisti nelle province della regione. La carta offre sconti e promozioni, attirando visitatori anche nei mesi meno affollati. In questo modo, le città meno conosciute possono accogliere più visitatori e rilanciare il turismo locale.

Progetti mirati, finanziamenti per promuovere il territorio, supporto per portare turisti in città nei periodi di bassa stagione. Sono le principali richieste avanzate da Federalberghi Prato durante l’incontro con l’assessore regionale Cristina Manetti, che ha visto la presenza anche del consigliere regionale Matteo Biffoni. L’appuntamento pratese è arrivato dopo la richiesta ufficiale di incontro avanzata da Federalberghi Prato dopo l’insediamento della nuova giunta regionale. A rappresentare gli albergatori pratesi c’erano il presidente Sauro Venturi, il vicepresidente Davide Bonari e il consigliere Rodolfo Tomada. 🔗 Leggi su Lanazione.it

