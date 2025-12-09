Natale 2025 nel Chietino si spenderanno 158 milioni più che nelle altre province d' Abruzzo | la stima di Confartigianato

Chietitoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il Natale 2025, gli abruzzesi spenderanno 541 milioni di euro, di cui 158 in provincia di Chieti, gran parte per prodotti alimentari. Sono le previsioni di un rapporto elaborato dall'Ufficio studi di Confartigianato, da cui emerge che i consumi natalizi del 2025 premieranno in particolare. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

