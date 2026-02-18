Il Comune di Aulla ha chiamato Gaia a intervenire sulla Fontana della Camilla, che da quasi nove mesi non eroga acqua potabile, a causa di un problema di contaminazione che ha reso l'acqua non sicura per l’uso quotidiano. La fontana, simbolo storico del paese, continua a essere un punto di ritrovo per molti residenti, ma l’impossibilità di berne l’acqua ha creato disagio tra i cittadini. La situazione, inizialmente considerata temporanea, si è protratta nel tempo, alimentando le preoccupazioni nella comunità locale.

Ad Aulla la Fontana della Camilla è un punto di riferimento per la comunità locale, ma da ormai quasi nove mesi l’acqua risulta non potabile, così quella che inizialmente era stata presentata come una manutenzione temporanea si è trasformata poi in una situazione di stallo che preoccupa i cittadini. Nel corso degli anni, infatti, la fontana, oltre a racchiudere una sua storia affettiva, è stata utilizzata quotidianamente da residenti, sportivi e anche viaggiatori. Sia i ciclisti che i pellegrini diretti lungo la Via Francigena si fermavano abitualmente per riempire le borracce, ed ecco quindi che la fontana diventa importante anche come simbolo di accoglienza verso il prossimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La ’Camilla’ a... secco. Appello del Comune a Gaia per la storica fontana

Leggi anche: "Scusi, può offrire un contributo per la famiglia di Gaia?", ma è una truffa: l'appello sui social

LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: bene Fontana e la staffetta femminile! Azzurri a secco nei 1500Durante la finale di short track alle Olimpiadi di Milano-Cortina, Fontana e la staffetta femminile hanno conquistato ottimi risultati, mentre gli azzurri nei 1500 si sono fermati senza medaglie.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.