LIVE Short track Olimpiadi 2026 in DIRETTA | bene Fontana e la staffetta femminile! Azzurri a secco nei 1500

Durante la finale di short track alle Olimpiadi di Milano-Cortina, Fontana e la staffetta femminile hanno conquistato ottimi risultati, mentre gli azzurri nei 1500 si sono fermati senza medaglie. La gara si è svolta sotto la neve, creando difficoltà sulla pista e influenzando le performance degli atleti. A breve, si riprenderanno le competizioni con le finali dei 1500 uomini.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.24: Ora la pausa per il rifacimento del ghiaccio e poi le due finali dei 1500 uomini. Puertroppo nella finale A non ci sono azzurri 22.21: Seconda finale clamorosa! Se ne va la Corea a due giri dalla fine, secondo posto per il Canada che supera la Cina all'ultima curva. In finale dunque Italia, Olanda, Canada e Corea 22.16: Queste le protagoniste della seconda semifinale: 1 Repubblica di Corea KOR 2 Canada CAN 3 Giappone JPN 4 Repubblica Popolare Cinese CHN 22.14: ITALIA IN FINALE! Le azzurre si incollano alle olandesi e conquistano il posto fra le prime 4