Scusi può offrire un contributo per la famiglia di Gaia? ma è una truffa | l' appello sui social
Truffatori in azione nel salernitano: a lanciare l'allarme, il gruppo Facebook “Dillo al sindaco di Albanella”: “Siamo stati appena informati che alcune persone stanno girando per case e negozi chiedendo soldi per la famiglia di Gaia, dicendo che servono per noi genitori o per aiutare la nostra. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
