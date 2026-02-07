La seconda edizione di “Gubbio Job” è partita ufficialmente. La fiera del lavoro, promossa dal Comune di Gubbio con il supporto dell’Informagiovani, si svolge negli spazi della Biblioteca Sperelliana. Una occasione per chi cerca un’occupazione o vuole orientarsi nel mondo del lavoro, con stand e incontri già in programma.

Ha preso ufficialmente il via la seconda edizione di “Gubbio Job“, la fiera del lavoro promossa dal Comune di Gubbio attraverso il Servizio Informagiovani, ospitata negli spazi della Biblioteca Sperelliana e dell’Informagiovani. L’iniziativa, che si conclude oggi mette in relazione imprese, agenzie per il lavoro, enti di formazione, istituzioni e cittadini interessati a orientarsi o a reinserirsi nel mercato occupazionale, confermandosi come un appuntamento centrale per il territorio. La giornata inaugurale di ieri è stata dedicata in particolare ai servizi per la ricerca attiva del lavoro e alle opportunità di orientamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gubbio Job: opportunità e futuro. La fiera del lavoro sbarca in città

Approfondimenti su Gubbio Job

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Gubbio Job

Argomenti discussi: Solo sette giorni a Gubbio Job: ecco il programma dettagliato; Gubbio Job: opportunità e futuro. La fiera del lavoro sbarca in città; Gubbio Job. Tutto pronto per la fiera del lavoro; Al via Gubbio Job.

Gubbio Job: opportunità e futuro. La fiera del lavoro sbarca in cittàHa preso ufficialmente il via la seconda edizione di Gubbio Job, la fiera del lavoro promossa dal Comune di Gubbio attraverso il Servizio Informagiovani, ospitata negli spazi della Biblioteca Sperel ... lanazione.it

Gubbio Job, al via la seconda edizioneE’ iniziata questa mattina presso la Biblioteca Sperelliana la seconda edizione di Gubbio Job: la fiera del lavoro che durerà fino a domani pomeriggio con la presenza di circa trenta realtà tra aziend ... teletruria.it

Fino a domani, alla Biblioteca Sperelliana, si svolge “Gubbio Job”, la fiera del lavoro promossa dal Comune di Gubbio attraverso l’Ufficio Informagiovani, per favorire l’incontro tra imprese, giovani e persone in cerca di nuove opportunità professionali. Dopo il g facebook