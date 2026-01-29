LIVE Formula 1 day 4 di test al Montmelò | torna in pista la Ferrari

Al circuito di Montmelò, la giornata di test di Formula 1 entra nel vivo. La Ferrari torna in pista dopo alcune ore di stop, mentre anche l’Aston Martin si prepara a mettere alla prova le proprie vetture. Molti team sono impegnati nei test e i primi dati iniziano a emergere. La pista si riempie di rumori di motori e di piloti concentrati, pronti a spingere al massimo. La strategia delle squadre si fa più chiara, e gli appassionati aspettano con ansia i primi riscontri.

Nel quarto giorno dello shakedown molti team saranno impegnati nei test: oltre alla Rossa, attesa anche per l'Aston Martin, arrivata al circuito solo ieri sera.

