LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Gavere 2025 | al via la prova belga Van der Poel cerca il terzo successo di fila
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.20 Il più veloce nel guidato del boschetto è Nys che in questa fase della gara sta provando a spingere più forte degli avversari. 15.19 Vestrynge prende la testa del gruppo, seguito da Del Grosso con Nys scivolato momentaneamente in terza posizione. 15.18 Nys chiude il primo giro dopo 7.05 minuti! 15.17 Del Grosso è a due secondi da Nys! L’olandese è seguito anche da Verstrynge e Van der Poel. Il gruppo dei primi cinque che ha iniziato a staccarsi è chiuso da Vanthourenhout. 15.16 Van der Poel è sesto, con Del Grosso che prova ad attaccare subito Nys! 15. 🔗 Leggi su Oasport.it
