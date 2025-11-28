La prima al Pala Bcc Romagnolo | l' Elettromeccanica Angelini cerca il riscatto col Centro Volley Reggiano

Ottava giornata del girone d’andata: domenica 30 novembre l’Elettromeccanica Angelini Cesena riceve al Pala BCC Romagnolo le emiliane del Centro Volley Reggiano, fischio d’inizio alle ore 17.30. Entrambe le formazioni arrivato da una sconfitta al tie break: le bianconere contro San Giorgio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

