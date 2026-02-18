Il deputato Marco Rossi ha presentato un’interrogazione sulla crescente concorrenza dell’Egitto nel mercato del pomodoro italiano. La causa principale è l’aumento delle importazioni di prodotto a basso costo, che mette in crisi i agricoltori locali. Le aziende nostrane denunciano una pressione eccessiva sui prezzi e la perdita di posti di lavoro nelle zone di produzione. La questione coinvolge anche i consumatori, che trovano meno pomodoro italiano sugli scaffali. La discussione si concentra sulla necessità di difendere la produzione nazionale.

La tutela dei nostri prodotti-simbolo non è solo economia, ma significa lavoro, cura, amore, trasparenza. La “battaglia” per il pomodoro italiano contro i rischi di concorrenza sleale posta in essere dal presidente della Commissione Agricoltura della Camera di FdI, Mirco Carloni ha grande valore strategico. “La filiera del pomodoro da industria italiano è fra i simboli del nostro Made in Italy. Conta 4 miliardi di euro di fatturato, di cui 3 miliardi di export, 10mila occupati fissi più 25mila stagionali e 7mila aziende agricole. Il riscio è quello di essere vittima di pratiche commerciali sleali da parte di un nuovo competitor ostile: l’Egitto “. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La “battaglia” per il pomodoro italiano contro la concorrenza sleale dell’Egitto: l’interrogazione

Pomodoro, Mirco Carloni (Pres. Comm. Agricoltura): “Egitto mette a rischio filiera. Depositata interrogazione a ministri Lollobrigida e Schillaci”Mirco Carloni, presidente della Commissione Agricoltura, denuncia che le importazioni di pomodori dall’Egitto mettono a rischio l’intera filiera italiana, dopo aver presentato un’interrogazione ai ministri Lollobrigida e Schillaci.

Mobilitazione Coldiretti a Roma in difesa olio italiano: "C'è concorrenza sleale, perso 35% valore" – Il videoA Roma, Coldiretti ha organizzato una nuova manifestazione per difendere l’olio italiano.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.