Pomodoro Mirco Carloni Pres Comm Agricoltura | Egitto mette a rischio filiera Depositata interrogazione a ministri Lollobrigida e Schillaci

Mirco Carloni, presidente della Commissione Agricoltura, denuncia che le importazioni di pomodori dall’Egitto mettono a rischio l’intera filiera italiana, dopo aver presentato un’interrogazione ai ministri Lollobrigida e Schillaci. La preoccupazione nasce dal fatto che l’Egitto sta inviando quantità crescenti di pomodori a basso costo, minacciando i produttori locali e la qualità del prodotto. Recentemente, alcune spedizioni egiziane sono state trovate con controlli sanitari insufficienti, sollevando dubbi sulla sicurezza del cibo importato.

“La filiera del pomodoro da industria italiano, fra i simboli del nostro Made in Italy, con 4 miliardi di euro di fatturato (di cui 3 mld di export), 10.000 occupati fissi più 25.000 stagionali e 7.000 aziende agricole rischia di essere vittima di pratiche commerciali sleali da parte di un nuovo competitor ostile: l’Egitto. Molte realtà industriali segnalano che le esportazioni di derivati di pomodoro dall’Egitto verso l’Europa sono in forte crescita: +88% solo negli ultimi 6 mesi del 2025 secondo Eurostat. A questo si somma la messa a cultura di oltre un milione di ettari sul delta del Nilo (Project New Delta) destinato principalmente all’export sul mercato europeo e il ricorso a linee di produzione e di coltivazione lontane degli standard europei. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Pomodoro, Mirco Carloni (Pres. Comm. Agricoltura): “Egitto mette a rischio filiera. Depositata interrogazione a ministri Lollobrigida e Schillaci” Mirco Carloni (Pres. Comm. Agricoltura): “Egitto mette a rischio la filiera del pomodoro"Mirco Carloni, presidente della Commissione Agricoltura, ha spiegato che le restrizioni dell’Egitto stanno mettendo in pericolo la produzione italiana di pomodori da industria, un settore che vale 4 miliardi di euro e si basa molto sull’export. Linea ferroviaria Adriatica danneggiata, Mirco Carloni (Lega)Questa mattina, la linea ferroviaria Adriatica è stata danneggiata, causando disagi ai pendolari e problemi alla circolazione dei treni. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Mirco Carloni (Pres. Comm. Agricoltura): Egitto mette a rischio la filiera del pomodoroLa filiera del pomodoro da industria italiano, fra i simboli del nostro Made in Italy, con 4 miliardi di euro di fatturato (di cui 3 mld di ... iltempo.it ÈTv Marche. . Crociere come opportunità, ma anche disagi e spese. A Roma incontro con le 28 città portuali italiane. Intanto spunta l'ipotesi Mirco Carloni della Lega come nuovo presidente dell'Autorità Portuale dell'Adriatico Centrale facebook