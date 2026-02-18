la battaglia delle squadre contro i rifiuti

Il Comune di Milano ha avviato una nuova campagna contro i rifiuti abbandonati in strada, dopo aver riscontrato un aumento di discariche abusive nelle ultime settimane. Questa iniziativa coinvolge circa 20 operatori, molti dei quali provenienti da percorsi di lavori di pubblica utilità, che lavorano ogni giorno per ripulire le zone più colpite. Questi uomini e donne si dedicano alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, contribuendo a mantenere più puliti i quartieri cittadini.

Un impegno quotidiano per una città più pulita e vivibile. Il Comune continua a investire nella cura della città e nel mantenimento del decoro urbano anche grazie al lavoro di circa 20 operatori che provengono da percorsi di lavori di pubblica utilità e che rappresentano un supporto fondamentale per l’amministrazione comunale. Gli operatori si occupano ogni giorno della pulizia di aree e spazi pubblici assegnati su base giornaliera. Un’attività svolta sette giorni su sette, che contribuisce a garantire vivibilità nei diversi quartieri della città. Oltre ai marciapiedi e alle aree pedonali, particolare attenzione è dedicata agli interventi di raccolta del fogliame nei parchi e nelle aree verdi, un’azione essenziale non solo per il decoro, ma anche per la sicurezza e la fruibilità degli spazi da parte dei cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

