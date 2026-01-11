Sergio Costa e la battaglia contro il tumore | Scoperto prima delle Regionali

Il 22 novembre, Sergio Costa si trovava in ospedale, sedato e in attesa di una biopsia, pochi giorni prima delle elezioni regionali in Campania. Questa esperienza personale ha segnato un momento importante nella sua vita, evidenziando la battaglia contro un tumore, scoperto prima delle consultazioni elettorali. Una testimonianza di coraggio e determinazione nel fronteggiare una sfida di salute in un momento cruciale.

"Era un sabato, il 22 novembre. Il giorno dopo si sarebbe votato in Campania, la mia regione, dove avevo fatto settimane di campagna elettorale, e io stavo in un ospedale sedato, per sottopormi a una biopsia". Inizia così l'intervista al Fatto Quotidiano rilasciata da Sergio Costa, vicepresidente.

