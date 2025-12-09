Ravenna commemora la Battaglia delle valli contro il nazifascismo | Un atto di fedeltà alla nostra storia

9 dic 2025

Si è svolta sabato scorso la cerimonia per ricordare gli 81 anni della Battaglia delle Valli di Mandriole a cui ha partecipato, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, l’assessore Giancarlo Schiano. Il momento commemorativo con la deposizione delle corone d’alloro ai cippi e al monumento. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

