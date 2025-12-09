Ravenna commemora la Battaglia delle valli contro il nazifascismo | Un atto di fedeltà alla nostra storia
Si è svolta sabato scorso la cerimonia per ricordare gli 81 anni della Battaglia delle Valli di Mandriole a cui ha partecipato, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, l’assessore Giancarlo Schiano. Il momento commemorativo con la deposizione delle corone d’alloro ai cippi e al monumento. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Iniziative commemorative dal 3 al 10 dicembre per onorare la Resistenza e il contributo delle donne Comune di Ravenna Biblioteca Classense - facebook.com Vai su Facebook
Commemorati gli 81 anni della Battaglia delle Valli di Mandriole - Si è svolta sabato scorso la cerimonia per ricordare gli 81 anni della Battaglia delle Valli di Mandriole a cui ha partecipato, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, l’assessore Giancarlo S ... Da ravenna24ore.it
Arriva il saldo Imu: Palermo è la città meno cara d'Italia
Napoli, Manna esce allo scoperto: l’erede di Di Lorenzo gioca in Serie A rompipallone.it
Roma, stuprata a 20 anni da tre uomini stranieri all'uscita della metro B1 a Jonio: la denuncia della ... ilmessaggero.it
Montevarchi. Inaugurata la mostra su Gastone Brilli Peri lanazione.it
Flash mob +Europa: Ue reagisca a Trump, governo Meloni ambiguo lanazione.it
Prodi: “Governo diviso su politica estera, Meloni con Trump e Salvini con la Russia” lapresse.it
L’Honduras ha emesso un mandato d’arresto internazionale per Juan Orlando Hernández, graziato da Trump metropolitanmagazine
Napoli, Manna esce allo scoperto: l’erede di Di Lorenzo gioca in Serie A rompipallone.it
Roma, stuprata a 20 anni da tre uomini stranieri all'uscita della metro B1 a Jonio: la denuncia della ... ilmessaggero.it
Montevarchi. Inaugurata la mostra su Gastone Brilli Peri lanazione.it
Flash mob +Europa: Ue reagisca a Trump, governo Meloni ambiguo lanazione.it
Prodi: “Governo diviso su politica estera, Meloni con Trump e Salvini con la Russia” lapresse.it
L’Honduras ha emesso un mandato d’arresto internazionale per Juan Orlando Hernández, graziato da Trump metropolitanmagazine