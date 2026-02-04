Marras | Un piano da 16 milioni fino al 2032 per blindare la produzione ortofrutticola

La Regione Toscana ha dato il via libera a nuovi investimenti da 16 milioni di euro fino al 2032 per proteggere la produzione ortofrutticola. Marras ha spiegato che il piano mira a rafforzare il settore e garantire stabilità agli agricoltori, con risorse che saranno utilizzate per migliorare le infrastrutture e sostenere i produttori locali. La decisione arriva dopo l’approvazione dei programmi operativi per il 2026, che sbloccano fondi fondamentali per il comparto.

Via libera a nuovi investimenti per l'agricoltura toscana. La Regione ha approvato i programmi operativi per il 2026, sbloccando risorse fondamentali per il comparto ortofrutticolo. Sul piatto ci sono aiuti comunitari per circa 2,4 milioni di euro. Questa cifra attiverà una spesa complessiva stimata in 4,6 milioni per l'anno in corso. A gestire questi fondi saranno le tre organizzazioni di produttori ufficialmente riconosciute dall'amministrazione regionale. Si tratta di realtà che muovono un giro d'affari imponente, con un valore della produzione commercializzata che nell'ultimo periodo ha superato i 50 milioni di euro.

