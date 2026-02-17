Sigma Olomuc-Losanna Conference League 19-02-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

Il match tra Sigma Olomouc e Losanna si gioca il 19 febbraio 2026 alle 18:45, in una sfida dei playoff di Conference League. La partita si svolge nella città ceca di Olomouc, dove i tifosi si preparano a sostenere le proprie squadre in un clima di grande attesa. Entrambe le formazioni arrivano senza grandi nomi, ma vogliono conquistare la vittoria per evitare l’eliminazione. La sfida si presenta come un’occasione importante per entrambe di fare un passo avanti nel torneo.

Tra i match dei playoff di UEFA Conference League si gioca anche quello tra Sigma Olomouc e Losanna, due formazioni non considerate di spicco in questo torneo. La gara d'andata va in scena in casa dei cechi all'Andruv Stadium e può essere già decisiva per la qualificazione agli ottavi. Il Sigma è rientrato nelle 24.

