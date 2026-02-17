Zrinjski Mostar-Crystal Palace Conference League 19-02-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici
Il Crystal Palace di Glasner rischia di uscire dalla Conference League a causa della sconfitta contro lo Zrinjski Mostar, che ha conquistato il passaggio ai playoff grazie a un gol decisivo negli ultimi minuti. La partita si giocherà il 19 febbraio 2026 alle 18:45 e rappresenta un ostacolo imprevisto per i londinesi, che puntano comunque a superare questa fase.
Il Crystal Palace di Glasner è il grande favorito alla vittoria della Conference League, eppure non è riuscito a qualificarsi direttamente agli ottavi e dovrà passare dal playoff contro i bosniaci dello Zrinjski Mostar. I Plemi?i vengono da 3 campionati vinti nelle ultime 4 stagioni, e hanno agguantato la qualificazione grazie alla differenza reti e alla vittoria per 5 a 0 sul Lincoln. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Crystal Palace-KuPS (Conference League, 18-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl 18 dicembre 2025 alle ore 21:00, il Crystal Palace affronta il KuPS nell’ultima giornata del girone di Conference League.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il Crystal Palace prende una decisione importante sul caso Jean-Philippe Mateta, che voleva lasciare la squadra dopo che un infortunio al ginocchio ha mandato all'aria il suo trasferimento al Milan.; Nessun intervento al ginocchio per Mateta, Glasner: L’infortunio non è grave come si temeva; Pronostico Zrinjski Mostar-Crystal Palace 19 Febbraio: Eagles da preferire; Zrinjski Mostar - Crystal Palace Pronostico e confronto quote 19.02.2026.
Pronostico Zrinjski-Crystal Palace: è una prima volta storicaZrinjski-Crystal Palace è un match valido per gli spareggi di Conference League: pronostico e dove vederla ... ilveggente.it
Zrinjski Mostar - Crystal Palace Cronaca, formazioni e statisticheAccedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e ... tuttosport.com