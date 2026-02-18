Krano le note per Le città di pianura

Cinema e musica stasera alle 20.30 al Terminale: sul grande schermo Le città di pianura, film di Francesco Sossai, presentato al Festival di Cannes nella sezione Un Certain Regard, un road movie attraverso il Veneto rurale con Filippo Scotti, Sergio Romano e Pierpaolo Capovilla, amici, compagni di bevute e di avventure, c’è la colonna sonora di Krano (nella foto), che al termine della proiezione si esibirà dal vivo sul palco di via Carbonaia. Krano è il nome d’arte di Marco Spigariol, cognome che tradisce la stessa provenienza dei protagonisti del film, quel lembo di Veneto tra Venezia e le colline trevigiane, puntellato – come dice il titolo – da una miriade di città, paesi, ville, storie di vite che si possono incrociare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

