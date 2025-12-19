La volgarità dei buoni propositi di Natale e le città di pianura
E’ da quando ho letto questo titolo, Le città di pianura, che fremo per andare al cinema a vedere il film. Credevo di averlo mancarto, ogni lasciata è persa, non è un buon segno, nea. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Cosa manca ai buoni propositi di Macron sulla Cina? La risposta tedesca
Leggi anche: L'Italianità dei Dannati bevitori oltre “Le città di pianura”
Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.
La volgarità dei buoni propositi di Natale e le città di pianura - Contro la polizia morale della fine dell’anno: sedersi al cinema di pomeriggio ... ilfoglio.it
È arrivato il “filmone” di Natale... E purtroppo, insieme alle luci e ai buoni propositi, porta con sé l’ennesima ventata di abilismo. Nel film "Oi vita mia", scritto, diretto e interpretato da Pio e Amedeo, Amedeo pensa bene di dare dello stupido a Pio definendolo “m - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.