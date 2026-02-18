Kim e Lewis Hamilton a tutto gas E Ferrari apre a Kardashian | Non c’è alcuna blacklist

Maranello (Modena), 18 febbraio 2026 – Cotswolds, poi Parigi e, da ultimo, il Super Bowl. Scatti in posa, altri rubati, ma nulla di smaccatamente compromettente. Eppure quei due amici di vecchia data – Kim Kardashian e Lewis Hamilton – sembrano essere qualcosa di più. Il pilota Ferrari non commenta, anzi si lascia alle spalle le domande dei cronisti, parandosi dietro l’immancabile aplomb inglese. Lei, la californiana regina indiscussa delle influencer con oltre 360 milioni di follower, semplicemente non ne parla. Un silenzio che in un mondo – quello del brand Kardashian – dove tutto è live, vissuto a favore di social e crossmediato, diventa ossimoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Kim Kardashian e Lewis Hamilton si starebbero frequentando in segretoKim Kardashian e Lewis Hamilton avrebbero passato un weekend insieme all’Estelle Manor, un hotel di lusso nelle Cotswolds.

Kim Kardashian e Lewis Hamilton: breve fuga romantica a Los AngelesKim Kardashian e Lewis Hamilton sono stati visti insieme a Los Angeles durante una fuga romantica.

Lewis Hamilton e Kim Kardashian stanno insieme: il weekend segreto di coppia da 140mila euroLewis Hamilton e Kim Kardashian sarebbero ufficialmente una coppia. A riportarlo sono i media inglesi, secondo cui i due avrebbero sancito l’unione con un weekend blindato nell’Oxfordshire, costato ... fanpage.it

Kim Kardashian e Lewis Hamilton, cena romantica a Parigi con vista sulla Torre EiffelLeggi su Sky TG24 l'articolo Kim Kardashian e Lewis Hamilton, cena romantica a Parigi con vista sulla Torre Eiffel ... tg24.sky.it

Il "Leone" parla della "Capra". Dopo un debutto in Ferrari lontano dalle luci della gloria, segnato da una stagione 2025 avara di podi e dominata dal compagno di squadra, Lewis Hamilton si affaccia alla rivoluzione tecnica del 2026 con il peso del riscatto sulle facebook

- La @Ferrari aveva appena presentato Lewis Hamilton come nuovo pilota per la stagione 2025 - Non era ancora uscito l’album che ha fatto conoscere #TonyPitony al grande pubblico (2/3) x.com