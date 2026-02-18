Kiev | russi avanzano premono su Kharkiv

Le truppe russe hanno colpito e distrutto il centro di Vovchansk, nella regione di Kharkiv, e spingono verso la città. Nei pressi, si registrano scontri intensi mentre i combattimenti si fanno più serrati. Le forze di Mosca cercano di guadagnare terreno nella zona, aumentando la pressione sui fronti orientali.

2.41 Le forze russe hanno distrutto Vovchansk, nella regione di Kharkiv, e stanno cercando di avanzare. Tuttavia, le Forze di Difesa ucraine stanno resistendo nelle regioni meridionali. Lo scrive Rbc Ukraine,citando il portavoce del Gruppo delle Forze Congiunte,Viktor Trehubov. "Se le truppe russe non riusciranno a respingere i combattenti ucraini, cercheranno di aggirarli attraverso i campi aperti e di occupare gli insediamenti vicini",ha detto Trehubov.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Ucraina, missili e droni russi su Kiev e KharkivLa tregua del gelo in Ucraina è finita.

Ucraina, ancora missili e droni russi su Kiev e KharkivLa notte in Ucraina si è riempita di sirene e esplosioni.

