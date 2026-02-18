Keyshawn Rifiuta le Buste Paga per la Scalata ai Pesi Welter

Keyshawn Davis ha deciso di rifiutare le offerte economiche tradizionali per concentrarsi sulla scalata ai pesi welter, spinto dalla volontà di aumentare la sua visibilità nel mondo del pugilato. L’atleta ha rifiutato un contratto con un importante promotor, preferendo invece dedicarsi a un percorso che gli consenta di affrontare sfide più importanti e di costruire un’immagine forte sui social media. In passato, Davis ha già dimostrato di voler puntare sulla sua presenza online, condividendo allenamenti e momenti della sua carriera con migliaia di followers.

Keyshawn Davis sta ridefinendo la traiettoria di una carriera che guarda oltre i titoli tradizionali, puntando sull'impatto mediatico e sul valore di mercato come leva per i grandi incontri. L'ex vice campione olimpico del 2020 attraversa una fase di selezione radicale, spostando l'attenzione dalla logica delle cinture alla capacità di catalizzare l'attenzione del pubblico e dei promotori nel welterweight. In una recente presenza su YouTube, Davis ha chiarito di voler mettere da parte le cosiddette tasse di sanzione per ottenere titoli che, secondo lui, non determinano automaticamente la sua posizione nel panorama pugilistico. Keyshawn punta ai grandi nomi dei pesi welter dopo la vittoria su OrtizDopo la vittoria su Ortiz, Keyshawn Davis si propone di affrontare i grandi nomi dei pesi welter.