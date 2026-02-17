Arnold Barboza Jr. si impegna nel peso welter per dimostrare di essere ancora tra i migliori, dopo aver affrontato alcune sconfitte recenti. Con l’obiettivo di risalire in classifica, il fighter si allena duramente e cerca di recuperare fiducia sul ring. La sua sfida più grande sarà mantenere alta la concentrazione in un'area della categoria molto competitiva.

Arnold Barboza Jr. entra nel peso welter con la necessità di dimostrare di poter restare competitivo ai massimi livelli della categoria. Il debutto a 147 libbre, fissato per il 14 marzo al Honda Center di Anaheim, contro Kenneth Sims Jr., definirà se può rimanere in corsa per il titolo oppure se dovrà ricostruire la propria posizione all’interno della categoria. Il passaggio di peso va oltre una semplice trasformazione fisica: rappresenta una verifica immediata della capacità di adattarsi a una divisione più ampia e competitiva. La perdita contro Teofimo Lopez ha segnato la fine della sua posizione di interim champion e ha rimosso l’accesso diretto a una chance per il titolo a 140 libbre. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Riscoprire il suo posto tra i pesi welter

Keyshawn punta ai grandi nomi dei pesi welter dopo la vittoria su OrtizDopo la vittoria su Ortiz, Keyshawn Davis si propone di affrontare i grandi nomi dei pesi welter.

La "Divina" ha condiviso il suo allenamento con i pesi col pancione, ma sotto il post è scoppiata subito la polemica: tra chi la ammira e chi la rimprovera di "esagerare"Federica Pellegrini, ancora in gravidanza, ha condiviso il suo allenamento con i pesi, suscitando reazioni contrastanti sui social.

Terence Crawford STUNS Boxing World – Historic Win Over Canelo Alvarez!

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.