Insulti razzisti Kelly dopo Galatasaray Juve | vergogna social contro il difensore lui replica così attraverso questo messaggio – FOTO
Kelly ha subito insulti razzisti sui social dopo la partita tra Galatasaray e Juventus, a causa della sua nazionalità. Le parole offensive sono arrivate da alcuni tifosi, indignati per alcune sue azioni in campo. Il difensore ha risposto pubblicamente, condividendo un messaggio in cui chiede rispetto e condanna per ogni forma di discriminazione. La discussione si è infiammata online, con molti sostenitori che si sono schierati dalla sua parte. Kelly ha deciso di affrontare la questione direttamente sui social network.
Pio Esposito Inter, la Premier stregata dall’attaccante: Marotta ha un piano per blindarlo! Calciomercato Napoli, addio all’instant team: la strategia per il 2026 punta sui talenti Under 23! I nomi sul taccuino Pobega Bologna, ufficiale il riscatto dal Milan: c’è l’annuncio! Ecco quanto incassano i rossoneri Mercato Bologna, si complicano i rinnovi di Orsolini e di Freuler: un altro big può dire addio! Pancaro a CagliariNews24: «Palestra pronto per una big e per la Nazionale! Lotta scudetto? L’Inter ha un buon margine ma.» Mourinho e quella frecciata verso Real Madrid Benfica: «Vediamo se non mandano quell’arbitro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Kelly dopo Juve Cremonese: il difensore festeggia così il successo contro i grigiorossi – FOTODopo la vittoria contro la Cremonese, Kelly ha condiviso sui social un messaggio di festeggiamento.
Leggi anche: Kelly carica l’ambiente in vista di Napoli Juve: il messaggio social del difensore inglese non lascia spazio a interpretazioni – FOTOLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Juventus, shock social: Kelly mostra e reagisce al messaggio razzista.
Juventus, insulti razzisti a Kelly: Questo non lo accetto, cosa è successoLloyd Kelly risponde sui social ad un commento razzista nei suoi confronti. msn.com
La Juventus condanna gli insulti razzisti ricevuti da Kelly: L’odio razziale non ha posto nel calcio, il club rifiuta qualsiasi forma di razzismoCon una storia pubblicata sul proprioa ccount di Instagram, la Juventus ha fortemente condannato l'episodio razziale in cui è rimasto coinvolto Lloyd Kelly, preso di mira sui ... tuttojuve.com
Pronostico secco: come finisce Galatasaray-Juventus stasera facebook
Galatasaray-Juve, le pagelle: Koop ne fa due, 7; Cabal rovina tutto, 3 x.com