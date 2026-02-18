Insulti razzisti Kelly dopo Galatasaray Juve | vergogna social contro il difensore lui replica così attraverso questo messaggio – FOTO

Kelly ha subito insulti razzisti sui social dopo la partita tra Galatasaray e Juventus, a causa della sua nazionalità. Le parole offensive sono arrivate da alcuni tifosi, indignati per alcune sue azioni in campo. Il difensore ha risposto pubblicamente, condividendo un messaggio in cui chiede rispetto e condanna per ogni forma di discriminazione. La discussione si è infiammata online, con molti sostenitori che si sono schierati dalla sua parte. Kelly ha deciso di affrontare la questione direttamente sui social network.