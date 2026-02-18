Lloyd Kelly ha ricevuto un grave insulto razzista sui social dopo la sconfitta contro il Galatasaray, un episodio che ha suscitato molta attenzione. Un utente ha scritto parole offensive e discriminatorie rivolte al difensore della Juventus, che ha reagito immediatamente con fermezza. La vicenda ha portato alla ribalta il problema degli insulti online nel mondo dello sport.

Dopo la disfatta con il Galatasaray, Lloyd Kelly è rimasto vittima di un grave insulto razzista sui social. Ecco la risposta del difensore bianconero. La Juve deve smaltire le scorie della pesante sconfitta europea, ma la cronaca del post-partita di Istanbul si tinge di nero per un bruttissimo episodio che esula totalmente dal rettangolo di gioco. Lloyd Kelly è stato bersaglio di un vile insulto razzista attraverso i social network. Il calciatore, autore di una partita negativa contro il Galatasaray e finito sul banco degli imputati per la prestazione sportiva, si è trovato a dover fronteggiare un attacco che nulla ha a che vedere con il calcio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kelly insultato sui social: grave frase razzista nei suoi confronti. La risposta del difensore della Juve

Leggi anche: Kelly carica l’ambiente in vista di Napoli Juve: il messaggio social del difensore inglese non lascia spazio a interpretazioni – FOTO

Simulazione Bastoni, cosa ha fatto Chivu nei confronti del difensore dopo il caso Kalulu. Il retroscena del Corriere della Sera dopo Inter JuveRoberto Chivu ha reagito duramente a una simulazione di Bastoni durante la partita tra Inter e Juventus, dopo il caso Kalulu.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.