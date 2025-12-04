Kelly carica l’ambiente in vista di Napoli Juve | il messaggio social del difensore inglese non lascia spazio a interpretazioni – FOTO

Juventusnews24.com | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kelly celebra il passaggio del turno in Coppa Italia e punta già alla sfida di domenica sera contro il Napoli. Il messaggio del difensore inglese. La  Juventus  ha fatto il suo dovere, superando l’ostacolo  Udinese  con un netto  2-0  e staccando il pass per i quarti di finale di  Coppa Italia. Una vittoria solida, costruita sulla pazienza e sulla tenuta difensiva, che ha visto tra i protagonisti  Lloyd Kelly. Il difensore inglese, schierato titolare da  Luciano Spalletti  nella linea arretrata, ha fornito una prestazione attenta, contribuendo a mantenere la porta di  Perin  inviolata. Al termine del match, l’ex Bournemouth ha voluto celebrare il risultato con un messaggio social che fotografa perfettamente la mentalità dello spogliatoio bianconero in questo momento della stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

kelly carica l8217ambiente in vista di napoli juve il messaggio social del difensore inglese non lascia spazio a interpretazioni 8211 foto

© Juventusnews24.com - Kelly carica l’ambiente in vista di Napoli Juve: il messaggio social del difensore inglese non lascia spazio a interpretazioni – FOTO

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Kelly Carica L8217ambiente Vista