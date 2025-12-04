Kelly carica l’ambiente in vista di Napoli Juve | il messaggio social del difensore inglese non lascia spazio a interpretazioni – FOTO

Kelly celebra il passaggio del turno in Coppa Italia e punta già alla sfida di domenica sera contro il Napoli. Il messaggio del difensore inglese. La Juventus ha fatto il suo dovere, superando l’ostacolo Udinese con un netto 2-0 e staccando il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Una vittoria solida, costruita sulla pazienza e sulla tenuta difensiva, che ha visto tra i protagonisti Lloyd Kelly. Il difensore inglese, schierato titolare da Luciano Spalletti nella linea arretrata, ha fornito una prestazione attenta, contribuendo a mantenere la porta di Perin inviolata. Al termine del match, l’ex Bournemouth ha voluto celebrare il risultato con un messaggio social che fotografa perfettamente la mentalità dello spogliatoio bianconero in questo momento della stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

