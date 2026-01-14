Pillion - Amore senza freni | l' esclusivo poster italiano del film con Alexander Skarsgård

Ecco il poster italiano del film Pillion - Amore senza freni, un romance gay sadomaso con Alexander Skarsgård e Harry Melling, in uscita il 12 febbraio con I Wonder Pictures. Un’immagine che anticipa un’opera intensa e riflessiva, disponibile nelle sale italiane.

Diamo uno sguardo al poster italiano del romance gay sadomaso rivelazione interpretato da Alexander Skarsgård ed Harry Melling, in sala dal 12 febbraio con I Wonder Pictures. Un amore (im)possibile raccontato con ironia e sensualità. Pillion - Amore senza freni arriverà nei cinema il 12 febbraio con I Wonder Pictures per festeggiare un san Valentino diverso e Movieplayer.it lo celebra mostrando in esclusiva la locandina italiana che ritrae i protagonisti Alexander Skarsgård ed Harry Melling in posizione, rispettivamente, di dominio e sottomissione. L'opera prima di Harry Lighton è una vera e propria rivelazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

