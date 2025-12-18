La Fiorentina mette in panchina Kean e De Gea per la Conference League | perché non giocano

La Fiorentina sceglie di dare spazio a riserve contro il Losanna, lasciando Kean e De Gea in panchina. La strategia riflette l’attenzione rivolta agli ottavi di Champions e alla gestione delle energie in vista del campionato. Una decisione che solleva curiosità tra tifosi e analisti, mentre la squadra si prepara a una sfida importante in Conference League.

La Fiorentina manda in campo diverse riserve contro il Losanna, si gioca gli ottavi di Champions: Vanoli tiene in panchina De Gea e Kean, ha la testa al campionato.

Pagina 1 | Dramma Fiorentina, le pagelle del flop: Kean sbaglia tre volte, disastro De Gea - Pongracic 5 La difesa prende gol da 10 gare consecutive in A, non è incolpevole. tuttosport.com

La Fiorentina ha ritrovato i suoi attaccanti: Kean e Gud in gol, Dzeko verso il rilancio - La sfida con la Dinamo Kiev è in bilico tra l’essere dimenticata in fretta come accade alle gare vinte contro avversari inferiori ... msn.com

AGGIORNAMENTO: #LosannaFiorentina: #Vanoli si mette a 4 Le ultime di formazione https://www.violanews.com/formazioni/losanna-fiorentina-probabili-formazioni-martinelli-gioca facebook

