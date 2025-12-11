Kean apre Gudmundsson chiude | la Fiorentina torna a vincere in Conference League

La Fiorentina torna a sorridere in Europa, grazie a una vittoria fondamentale in Conference League. Dopo un percorso difficile, i viola trovano fiducia e slancio grazie alle reti di Kean e Gudmundsson, che chiudono la partita con successo. Una serata importante per il morale e la classifica del team toscano.

FIRENZE – La Fiorentina ritrova il sorriso in una notte europea fondamentale per il morale e la classifica. Al Franchi, la squadra di Vanoli supera la Dinamo Kiev per 2-1 al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni. Decisivi i gol degli attaccanti, che regalano tre punti d’oro ai viola. L’avvio è di studio, ma i padroni di casa prendono presto in mano le redini del gioco. La svolta arriva al 18?: Dodo scappa sulla destra e pennella un cross perfetto, Moise Kean svetta di testa e firma l’1-0. La Fiorentina controlla e sfiora il raddoppio più volte, ancora con Kean e con una conclusione alta di Richardson. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it