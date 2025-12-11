Kean apre Gudmundsson chiude | la Fiorentina torna a vincere in Conference League
La Fiorentina torna a sorridere in Europa, grazie a una vittoria fondamentale in Conference League. Dopo un percorso difficile, i viola trovano fiducia e slancio grazie alle reti di Kean e Gudmundsson, che chiudono la partita con successo. Una serata importante per il morale e la classifica del team toscano.
FIRENZE – La Fiorentina ritrova il sorriso in una notte europea fondamentale per il morale e la classifica. Al Franchi, la squadra di Vanoli supera la Dinamo Kiev per 2-1 al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni. Decisivi i gol degli attaccanti, che regalano tre punti d’oro ai viola. L’avvio è di studio, ma i padroni di casa prendono presto in mano le redini del gioco. La svolta arriva al 18?: Dodo scappa sulla destra e pennella un cross perfetto, Moise Kean svetta di testa e firma l’1-0. La Fiorentina controlla e sfiora il raddoppio più volte, ancora con Kean e con una conclusione alta di Richardson. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Il 10 dicembre del 1973 apre, nel Lower East Side di Manhattan, il club CBGB (il nome completo era “CBGB & OMFUG”, acronimo di "Country Blue Grass Blues and Other Music For Uplifting Gourmandizers"). Il locale diventerà presto un punto di riferimento pe - facebook.com Vai su Facebook
Kean e Gudmundsson gol: la Fiorentina torna a vincere, primo successo per Vanoli! Dynamo Kiev ko - La formazione viola torna a respirare grazie al successo di misura in Conference League: in classifica i toscani salgono così al settimo posto ... Scrive tuttosport.com
Pagelle Fiorentina-Dinamo Kiev 2-1: Kean segna e spreca, pendolino Dodò, Gudmundsson scuote i viola - L'attaccante segna di testa e sbaglia di piede, il brasiliano corre per due, l'islandese salva i viola. Come scrive sport.virgilio.it