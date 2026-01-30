Questa sera si chiude l’edizione 2026 di Tali e Quali con la quarta e ultima puntata. I concorrenti in gara, tra nuovi talenti e veterani del passato, si sfidano per conquistare il titolo di campione assoluto. La serata sarà decisiva: chi avrà la meglio e porterà a casa il trofeo?

Stasera, venerdì 30 gennaio, si chiude il sipario su Tali e Quali con la quarta e ultima puntata che decreterà il campione assoluto dell’edizione 2026. Il varietà di Rai 1, condotto da Nicola Savino, ci ha regalato settimane di grande spettacolo con aspiranti artisti che hanno conquistato pubblico e critica grazie alla loro straordinaria somiglianza – fisica e vocale – con i grandi interpreti della musica italiana e internazionale. La sfida finale negli studi Fabrizio Frizzi. Sul palco degli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma andrà in scena una finale che promette di essere particolarmente avvincente. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Tali e Quali, la sfida finale: chi vincerà tra i nuovi talenti e i campioni del passato?

Ecco i dati degli ascolti TV del 9 gennaio: si confrontano i risultati di Tali e Quali con Nicola Savino su Rai1 e La ruota dei campioni con Gerry Scotti su Canale5.

Gli ascolti tv di venerdì 16 gennaio 2026 mostrano le performance di Tali e Quali su Rai1 e La Ruota dei Campioni su Canale 5, con dati aggiornati anche da Affari Tuoi.

