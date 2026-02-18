Kane nella leggenda | battuto persino il record di CR7! Il dato incredibile

Harry Kane ha battuto il record di Cristiano Ronaldo grazie ai gol segnati con il Bayern Monaco, dimostrando ancora una volta la sua capacità di fare la differenza in campo. La sua recente prestazione gli ha permesso di superare il portoghese, che per anni era stato considerato uno dei migliori realizzatori del calcio mondiale. Un dato che ha sorpreso gli appassionati, soprattutto perché arriva in un momento in cui Kane si sta affermando come uno dei centravanti più prolifici in Europa.

Lautaro, il dato OPTA lo consacra: record condiviso con Mbappé, Kane e HaalandLautaro Martinez conferma il suo ruolo di protagonista nell'Inter, con un gol decisivo contro il Genoa. Harry Kane ha segnato gol in carriera per club e nazionale, di cui esattamente 100 su rigore