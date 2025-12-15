Lautaro il dato OPTA lo consacra | record condiviso con Mbappé Kane e Haaland

Lautaro Martinez conferma il suo ruolo di protagonista nell’Inter, con un gol decisivo contro il Genoa. Il suo rendimento impressiona, e i dati OPTA lo collocano tra i migliori attaccanti, condividendo record con Mbappé, Kane e Haaland. La sua costanza si traduce in prestazioni fondamentali per la squadra, alimentando la corsa dell’Inter verso i vertici della classifica.

Lautaro. Lautaro Martinez continua a lasciare il segno e a trascinare l’ Inter con le sue reti. Contro il Genoa è arrivato un altro gol pesantissimo, quello del 2-0, che ha contribuito ad una vittoria fondamentale per la corsa ai vertici della classifica. Il capitano nerazzurro si conferma così uomo chiave, leader tecnico ed emotivo della squadra. La rete segnata a Marassi non è soltanto un episodio isolato, ma l’ennesima conferma della continuità impressionante dell’attaccante argentino. I numeri raccolti stagione dopo stagione raccontano di un giocatore capace di mantenere standard elevatissimi nel tempo, diventando uno dei riferimenti offensivi più affidabili del panorama europeo. Ilnerazzurro.it

Lautaro oggi il premio lo prendo io ??

Inter, Lautaro nella storia: il dato - L'attaccante argentino si gode il suo miglior avvio stagionale di sempre: dieci gol in otto ... calciomercato.com

Lautaro nel Gotha dei bomber europei: lui come Kane, Haaland e Mbappé in un dato x.com

Lautaro traccia un bilancio del suo ciclo nerazzurro: "Sono soddisfatto del lavoro che stiamo facendo negli ultimi anni. La crescita la vediamo. Ora abbiamo un allenatore nuovo che ci ha dato tantissima energia. Qualche risultato non è andato dalla nostra part - facebook.com facebook