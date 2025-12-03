Juve Udinese, la Vecchia Signora è l’unica imbattuta in Coppa Italia. 18 qualificazioni su 18: una certezza storica anche dopo la vittoria sull’Udinese. La Juventus è scesa in campo ieri sera contro l’Udinese per gli ottavi di finale di Coppa Italia forte di un record storico che non ammette repliche. La Vecchia Signora è l’unica squadra in Italia ad aver superato sempre questo turno da quando il formato è stato modificato a gara secca (stagione 200809). La Juventus vanta un impressionante 18 qualificazioni su 18. Questo dato è eccezionale perché si riferisce a incontri giocati in gara secca. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juve Udinese, il dato di Coppa Italia fa sognare i tifosi bianconeri: record incredibile che dura da più di 15 anni. Di cosa si tratta