Mendoza Juventus: persistono le voci sull’interesse dei bianconeri per il centrocampista dell’Elche. Tutti i dettagli. L’euforia per la vittoria contro la Roma e la rincorsa alla zona Champions non distolgono l’attenzione della dirigenza della Juventus dalla pianificazione a lungo termine. La nuova linea societaria, che fa dello scouting internazionale e della sostenibilità i suoi pilastri, sembra aver individuato un nuovo obiettivo in terra iberica. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, i fari dei bianconeri si sono accesi su Rodrigo Mendoza. Chi è Rodrigo Mendoza: l’identikit. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mendoza Juventus: non si placano le voci sul centrocampista dell’Elche. Il piano del club bianconero è stato definito, novità

Leggi anche: Locatelli Juventus: non si placano le voci dall’Inghilterra. Tre club lo hanno messo nel mirino, ecco cosa filtra sul futuro del capitano bianconero. Ultimissime

Leggi anche: Miretti Juve, sirene dalla Serie A: diversi club sul centrocampista in vista di gennaio, svelata la posizione del club bianconero. Novità

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Mendoza, alla Juventus piace il giovane gioiello della Spagna: c'è la concorrenza del Real Madrid e del Manchester City - La Juventus ha messo nel mirino Rodrigo Mendoza, giovane e talentuoso centrocampista dell'Elche, dopo che in estate era stato il Como di Fabregas a provarci, ricevendo un “no grazie” dal club spagnolo ... ilmessaggero.it

Juventus in corsa per Mendoza: la clausola e la concorrenza delle big europee - La Juventus guarda al prossimo mercato con occhi sicuramente diversi dallo scorso. calciomercato.com

La Juventus sfida le big d'Europa per Mendoza: clausola da 20 milioni - La campagna acquisti estiva ha lasciato scoperta la casella del playmaker, puntando invece sui talenti ... tuttomercatoweb.com

La #Juventus intensifica la ricerca di un centrocampista per gennaio e monitora con attenzione Rodrigo #Mendoza, talento classe 2005 dell’Elche. Lo spagnolo, in forza al club iberico dal 2019, ha collezionato finora 64 presenze tra prima squadra e Copa d - facebook.com facebook

#Juve, si complica la corsa a #Mendoza La situazione x.com