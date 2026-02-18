Juventus Women-Wolfsburg | sfida decisiva in UWCL dove vedere il match

La Juventus Women si appresta a varcare la soglia dell’ Allianz Stadium per quello che si prefigura come il crocevia definitivo della stagione europea. Giovedì 19 febbraio, alle ore 18:45, le bianconere riceveranno il VfL Wolfsburg nel ritorno dei playoff di UEFA Women’s Champions League, con l’obiettivo imperativo di staccare il pass per la fase a gironi. Il verdetto dell’andata, un 2-2 maturato in terra tedesca, ha lasciato in dote una prestazione di altissimo profilo tattico, sporcata soltanto da un pareggio avversario giunto al 95’. Nonostante la beffa finale, il sodalizio torinese ha dimostrato di poter guardare negli occhi una delle potenze storiche del calcio continentale, spostando ora l’asse della contesa tra le mura amiche, dove il fattore campo potrebbe risultare l’elemento di rottura dell’equilibrio. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

