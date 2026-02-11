La Juventus Women affronta il Wolfsburg in una partita valida per l’andata dei playoff di Champions League. La sfida si gioca questa sera, e i tifosi italiani vogliono seguire il match in diretta. Chi vuole vederla in streaming o in tv può trovare le opzioni disponibili, mentre le due squadre si preparano a dare battaglia sul campo. La partita promette emozioni e tanti colpi di scena.

Wolfsburg Juventus Women streaming live e diretta tv: dove vedere il match valido per l’andata dei playoff Champions League. Il sogno europeo della Juventus Women riparte dalla Germania. Domani, giovedì 12 febbraio 2026, le bianconere scenderanno in campo all’AOK Stadion per affrontare il Wolfsburg nella gara di andata dei playoff di UEFA Women’s Champions League. Il fischio d’inizio è programmato per le ore 18:45. Ultimissime Juve LIVE: le notizie principali di giornata Si tratta di un crocevia fondamentale per la stagione della squadra di Canzi, chiamata a superare uno degli ostacoli più ostici del panorama internazionale per staccare il pass verso i quarti di finale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Wolfsburg Juventus Women streaming live e diretta tv: dove vedere il match di Champions

Approfondimenti su Wolfsburg JuventusWomen

Scopri come seguire in diretta streaming e in TV il confronto tra St.

Ecco dove seguire in diretta il match tra Juventus Women e Parma, valido per la Serie A Women.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Wolfsburg JuventusWomen

Argomenti discussi: Dove vedere Wolfsburg-Juventus femminile in tv e streaming: canale, orario, formazioni; UWCL | Dove vedere Wolfsburg-Juventus Women; Dove vedere in tv Wolfsburg-Juventus, Champions League calcio femminile 2026: orario, programma, streaming; Anteprima spareggi per la fase a eliminazione diretta di Women's Champions League: OH Leuven-Arsenal, Paris FC-Real Madrid, Wolfsburg-Juventus, Atleti-Man United.

Juve Women a Wolfsburg: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions Leaguep2??u0011>??}1B?^?\?u0010??R???d?O?|??!mu0007???ZQt#?-?? (?nu0014Eu001d?????:??????u0014vG u001drw?v???p??6????????q???u000e+?XS?e????????:?SU???u0007 ????-?u001c,? ?F?u?B??u0013?l7Bf5?? ?? ... tuttosport.com

Wolfsburg?Juventus Women: quando si gioca e dove vedere l'ottavo di Champions League femminileScopri quando si gioca Wolfsburg?Juventus Women negli ottavi di Champions League femminile e dove vederla in diretta streaming. Tutte le info su data, orario, piattaforma Disney+ e dettagli sulla sfid ... tag24.it

Juventus Women, Walti si racconta alla vigilia del Wolfsburg Cosa ha detto - facebook.com facebook

#JuventusWomen Due assenti all'allenamento pre #Wolfsburg x.com