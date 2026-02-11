Alla vigilia della partita di Champions League contro il Wolfsburg, la Juventus Women si prepara con un allenamento. Due giocatrici sono assenti, ma la squadra lavora concentrata per la sfida di domani. La tensione cresce in vista dell’incontro decisivo.

di Mauro Munno Juventus Women, allenamento alla vigilia del match di Champions League con il Wolsburg. Ci sono due assenti importanti. La Juventus Women si prepara alla cruciale sfida d’andata dei playoff di UWCL contro il Wolfsburg, ma deve fare i conti con pesanti defezioni. Secondo quanto appreso da , le bianconere affronteranno la trasferta europea con una rosa ridotta a causa di problemi fisici dell’ultima ora. QUI LE ULTIME NOTIZIE LIVE SULLA JUVENTUS Martina Rosucci è attualmente fuori a causa di un pestone subito in allenamento e la sua presenza resta in forte dubbio. Non arrivano notizie positive nemmeno per Cecilia Salvai, che non ha ancora recuperato da un fastidioso affaticamento muscolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women, allenamento pre Wolfsburg: 2 assenti alla vigilia di UWCL – VIDEO

La rifinitura della Juventus alla Continassa segna la chiusura della preparazione prima dell'ottavo di finale di Champions League contro il Monaco.

La Juventus Women si prepara alla sfida di Women's Champions League contro il Manchester United con un allenamento a Vinovo.

