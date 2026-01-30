La Roma può tirare un sospiro di sollievo. Gli esami di oggi hanno escluso lesioni per Paulo Dybala, dopo l’ultimo stop che aveva preoccupato i tifosi. Ora il giocatore dovrebbe riprendere il lavoro in modo più tranquillo.

Buone notizie per la Roma sul fronte Paulo Dybala. Gli esami clinici svolti in giornata hanno escluso lesioni, confermando un quadro rassicurante dopo l’ultimo stop. Per la Joya è stata riscontrata una lieve infiammazione della capsula laterale. Il giocatore ha già avviato la fisioterapia e un programma di allenamento specifico, con l’obiettivo di accorciare i tempi di rientro. Lo staff medico monitorerà l’evoluzione nelle prossime ore, ma a Trigoria filtra moderato ottimismo. Gli esami a cui e' stato sottoposto in giornata il calciatore Paulo Dybala hanno escluso lesioni. E' presente una lieve infiammazione della capsula laterale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, sospiro di sollievo per Dybala: escluse lesioni

Approfondimenti su Roma Dybala

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Roma Dybala

Argomenti discussi: Roma, sospiro di sollievo per Mancini: le sue condizioni dopo il trauma contusivo di giovedì; Roma, sospiro di sollievo per Mancini: ci sarà contro il Milan; Roma, arrivano i risultati degli esami di Hermoso: lesione di secondo grado all’ileopsoas; Bologna, sospiro di sollievo: non c'è lesione per Vitik.

Dybala, sospiro di sollievo: solo un'infiammazione, stop di due settimaneGasperini può sorridere, nessuna lesione per la Joya: infiammata la capsula articolare laterale, con presenza di edema dopo il colpo subito con il Milan ... ilromanista.eu

Dybala, sospiro di sollievo: niente lesioni al ginocchio. Ecco quando può tornareSolo una lieve infiammazione per l'argentino ... msn.com

È stato bello rivederlo finalmente in campo. Un momento emozionante. Intenso. Quanto è mancato alla Roma in questo periodo. Per mesi ci siamo chiesti che fine avesse fatto. Il suo rientro è un sospiro di sollievo, per lui e per tutti noi. Un respiro ritrovato dopo - facebook.com facebook