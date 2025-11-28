Roma sospiro di sollievo per Gasperini | escluse lesioni per Koné ed El Aynaoui

Domenica sera, ore 20:45, Roma e Napoli si affronteranno allo stadio “Olimpico” nella 13esima giornata di Serie A. A causa degli infortuni rimediati ieri sera in Europa League, la squadra giallorossa rischia di presentarsi all’appuntamento orfana di Manu Koné e Neil El Aynaoui. Oggi pomeriggio, i canali ufficiali del club capitolino hanno almeno reso noto che per entrambi sono escluse lesioni. Roma, le ultime sulle condizioni di Koné e Neil El Aynaoui. Di seguito quanto si legge nella nota della Roma: “Oggi sono stati sottoposti ad esami i calciatori Neil El Aynaoui (ginocchio sinistro) e manu Kone (caviglia destra). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

