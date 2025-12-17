Juventus-Roma arbitra Sozza | i precedenti sorridono ai giallorossi

Juventus-Roma, arbitra Sozza: un incrocio che storicamente premia i giallorossi. Dopo la vittoria combattuta contro il Como, la Roma si prepara a affrontare una sfida fondamentale, carica di tensione e aspettative. La partita promette emozioni e colpi di scena, con la voglia di consolidare il proprio cammino e mettere pressione sui rivali. Un match da non perdere, ricco di insidie e opportunità.

Dopo il successo di misura contro il Como, la Roma è pronta a tornare in campo per uno degli appuntamenti più delicati della stagione. Sabato 18 dicembre alle 20:45, i giallorossi faranno visita alla Juventus all' Allianz Stadium, in una sfida chiave per la zona Champions League. In vista della sedicesima giornata di Serie A, l'AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali: sarà Simone Sozza a dirigere il confronto tra bianconeri e giallorossi. A coadiuvarlo ci saranno Baccini e Perrotti come assistenti, Sacchi nel ruolo di quarto uomo. Al VAR è stato designato Ghersini, con Mazzoleni come AVAR.

Sozza arbitra Juventus-Roma, chi è e i precedenti: dalla lite con Ranieri al 4-0 allo Stadium di Gasperini - Gasperini fu protagonista con l'Atalanta contro la Juventus e con Sozza arbitro nel 4- msn.com

Sozza è l'arbitro di Juve-Roma. Pairetto dirige la Lazio all'Olimpico - Roma, il piatto forte della 16ª giornata di campionato, in programma sabato alle 20. corrieredellosport.it

JUVENTUS ROMA ? NON È MAI SEMPLICE calcio arbitro seriea juventusroma sozza

Juventus-Roma sarà arbitrata da Sozza: la designazione completa, chi ci sarà al VAR - facebook.com facebook

. @SerieA, le designazioni per la 16ª giornata: Sozza dirigerà Juventus-Roma x.com

