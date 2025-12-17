Juventus-Roma arbitra Sozza | i precedenti sorridono ai giallorossi

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus-Roma, arbitra Sozza: un incrocio che storicamente premia i giallorossi. Dopo la vittoria combattuta contro il Como, la Roma si prepara a affrontare una sfida fondamentale, carica di tensione e aspettative. La partita promette emozioni e colpi di scena, con la voglia di consolidare il proprio cammino e mettere pressione sui rivali. Un match da non perdere, ricco di insidie e opportunità.

juventus roma arbitra sozza i precedenti sorridono ai giallorossi

© Sololaroma.it - Juventus-Roma, arbitra Sozza: i precedenti sorridono ai giallorossi

Dopo il successo di misura contro il Como, la Roma è pronta a tornare in campo per uno degli appuntamenti più delicati della stagione. Sabato 18 dicembre alle 20:45, i giallorossi faranno visita alla Juventus all’ Allianz Stadium, in una sfida chiave per la zona Champions League. In vista della sedicesima giornata di Serie A, l’AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali: sarà Simone Sozza a dirigere il confronto tra bianconeri e giallorossi. A coadiuvarlo ci saranno Baccini e Perrotti come assistenti, Sacchi nel ruolo di quarto uomo. Al VAR è stato designato Ghersini, con Mazzoleni come AVAR. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Leggi anche: Serie A, gli arbitri della 6a giornata: Guida per Juventus-Milan, chi arbitra Fiorentina-Roma

Leggi anche: Colombo per Fiorentina-Roma, precedenti favorevoli ai giallorossi: Chiffi al VAR

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Chi è l'arbitro di Bologna-Juve: quella follia di Kalulu e tutti i precedenti; Le pagelle degli arbitri: Crezzini da 4,5, disastri a San Siro. Doveri 5, fischia troppo; Serie A, gli arbitri della 15a giornata: Bologna-Juve a Massa, Feliciani per Roma-Como; Designazioni 15esima giornata: l’arbitro di Bologna-Juventus.

juventus roma arbitra sozzaSerie A: Sozza designato per Juventus-Roma - Sarà l'arbitro Simone Sozza di Seregno a dirigere sabato sera Juventus- ansa.it

juventus roma arbitra sozzaSozza arbitra Juventus-Roma, chi è e i precedenti: dalla lite con Ranieri al 4-0 allo Stadium di Gasperini - Gasperini fu protagonista con l'Atalanta contro la Juventus e con Sozza arbitro nel 4- msn.com

juventus roma arbitra sozzaSozza è l'arbitro di Juve-Roma. Pairetto dirige la Lazio all'Olimpico - Roma, il piatto forte della 16ª giornata di campionato, in programma sabato alle 20. corrieredellosport.it

JUVENTUS ROMA ? NON È MAI SEMPLICE calcio arbitro seriea juventusroma sozza

Video JUVENTUS ROMA ? NON È MAI SEMPLICE calcio arbitro seriea juventusroma sozza

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.