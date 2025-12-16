Belghali Juventus spunta questa nuova idea come possibile rinforzo per la fascia destra | scout bianconeri già in azione al Bentegodi! I dettagli
La Juventus valuta nuove opzioni per rinforzare la fascia destra, con Belghali del Verona al centro delle attenzioni degli scout bianconeri. La suggestione di un possibile trasferimento si fa sempre più concreta, mentre il calciatore si prepara anche alle sfide con l’Algeria. Ecco gli ultimi aggiornamenti su questa possibile operazione di mercato.
Belghali Juventus, duello totale con l’Inter per l’esterno del Verona: le missioni degli scout di Comolli e l’incognita della convocazione con l’Algeria. La rivalità tra Juventus e Inter non conosce confini e, come da tradizione consolidata, si trasferisce dal rettangolo verde alle stanze segrete delle trattative di mercato. L’ultimo nome che ha acceso la fantasia delle due dirigenze e scatenato un vero e proprio testa a testa è quello di Rafik Belghali, esterno che si sta mettendo in luce con la maglia dell’Hellas Verona. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate dall’esperto Nicolò Schira, l’interesse delle due big è concreto e si è già tradotto in missioni di scouting ufficiali per valutare da vicino la crescita del ragazzo. Juventusnews24.com
Calciomercato Juventus News/ Belghali più di un’idea, Schlager altro nome a centrocampo (16 dicembre 2025) - Emile Hojbjerg, trentenne danese dell’ Olympique de Marseille valutato intorno ai 20 milioni, rispetto all’austriaco ha maggiori capacità di ... ilsussidiario.net
Juventus, per il ruolo di direttore sportivo spunta il nome di Spors - La Juventus sta vivendo una fase di profonda ristrutturazione interna, volta a ridefinire la propria identità sportiva e dirigenziale. it.blastingnews.com
Rafik Belghali può essere la prossima grande plusvalenza dell’Hellas Verona La situazione: https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/juventus-contatti-con-il-verona-per-belghali-ma-serve-un-offerta-a-titolo-definitivo-2179633 - facebook.com facebook
Contatto con la #Juventus per Rafik Belghali dell' #HellasVerona L'esterno algerino piace ma andrà in Coppa d'Africa e il Verona lo cede solo a titolo definitivo. La Juve inoltre dovrebbe prima piazzare Joao Mario, tra i nomi da monitorare in uscita a ge x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.