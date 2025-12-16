La Juventus valuta nuove opzioni per rinforzare la fascia destra, con Belghali del Verona al centro delle attenzioni degli scout bianconeri. La suggestione di un possibile trasferimento si fa sempre più concreta, mentre il calciatore si prepara anche alle sfide con l’Algeria. Ecco gli ultimi aggiornamenti su questa possibile operazione di mercato.

© Juventusnews24.com - Belghali Juventus, spunta questa nuova idea come possibile rinforzo per la fascia destra: scout bianconeri già in azione al Bentegodi! I dettagli

Belghali Juventus, duello totale con l’Inter per l’esterno del Verona: le missioni degli scout di Comolli e l’incognita della convocazione con l’Algeria. La rivalità tra Juventus e Inter non conosce confini e, come da tradizione consolidata, si trasferisce dal rettangolo verde alle stanze segrete delle trattative di mercato. L’ultimo nome che ha acceso la fantasia delle due dirigenze e scatenato un vero e proprio testa a testa è quello di Rafik Belghali, esterno che si sta mettendo in luce con la maglia dell’Hellas Verona. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate dall’esperto Nicolò Schira, l’interesse delle due big è concreto e si è già tradotto in missioni di scouting ufficiali per valutare da vicino la crescita del ragazzo. Juventusnews24.com

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Calciomercato Juventus News/ Belghali più di un’idea, Schlager altro nome a centrocampo (16 dicembre 2025) - Emile Hojbjerg, trentenne danese dell’ Olympique de Marseille valutato intorno ai 20 milioni, rispetto all’austriaco ha maggiori capacità di ... ilsussidiario.net