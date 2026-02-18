Juventus disastro totale a Instambul | il Galatasaray ne fa 5

La Juventus subisce una pesante sconfitta a Istanbul, dove il Galatasaray segna cinque gol e conquista la vittoria. La squadra italiana ha mostrato gravi errori difensivi, che hanno aperto la strada ai turchi già nel primo tempo. I bianconeri non riescono a reagire, mentre i padroni di casa dilagano con un attacco deciso e preciso.

Disastro senza precedenti per la Juventus che viene travolta per 5-2 dal Galatasaray in Champions League. L'epulsione di Cabal, subentrato nella ripresa, è stata decisiva per far crollare i bianconeri nel secondo tempo. La Juventus crolla a Istambul La Juventus ha vissuto una delle serate più nere della sua stagione. Champions League 2025-2026, playoff di andata - Galatasaray-Juventus 5-2: disastro totale dei bianconeri, in 10 per il rosso a Cabal a metà ripresa. Le pagelle di Galatasaray-Juventus 5-2: Osimhen decisivo (7,5), doppietta di Noa Lang (8). Grande prestazione degli ex Napoli. Crollo clamoroso dei bianconeri a Istanbul nell'andata dei play-off: in vantaggio all'intervallo, nel secondo tempo sono stati travolti. Juventus, seconda peggior sconfitta europea di sempre: 5-2 del Galatasaray, allarme totale tra infortuni e squalifiche.