Disastro Juve a Istanbul | il Galatasaray ne fa 5 Champions a rischio

La Juventus ha subito una pesante sconfitta contro il Galatasaray, che ha segnato cinque gol in una sola partita. La squadra turca ha approfittato di errori difensivi e ha dominato l’incontro fin dai primi minuti. I bianconeri si sono trovati in difficoltà fin dall’inizio, con una difesa che ha concesso troppo spazio agli attaccanti avversari. La sconfitta a Istanbul mette in discussione le possibilità di passare ai turni successivi della Champions League.

La Juventus crolla sotto i colpi del Galatasaray in un'andata dei playoff di Champions League dalle tinte drammatiche, incassando un pesante 5-2 a Istanbul. Il black-out totale della ripresa condanna i bianconeri a un'impresa quasi impossibile nel match di ritorno a Torino, vanificando l'illusorio vantaggio maturato nella prima frazione di gioco. La squadra di Thiago Motta ha subito un parziale di quattro reti in quarantacinque minuti, sgretolandosi sotto la pressione incessante del catino turco e di una difesa apparsa improvvisamente fuori fase. Il tabellino si era aperto al 15? con il sigillo di Gabriel Sara, ma la reazione della Juventus era stata immediata e autoritaria grazie a un super Teun Koopmeiners.