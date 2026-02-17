Disastro Juve a Istanbul | il Galatasaray ne fa 5 l’Europa bianconera trema

La Juventus ha subito una delle sconfitte più pesanti in Europa, perdendo 5-2 contro il Galatasaray a Istanbul. La squadra di Luciano Spalletti ha dominato il match fin dall’inizio, segnando tre gol nei primi 45 minuti. I turchi hanno approfittato di alcune disattenzioni difensive dei bianconeri, portando a casa una vittoria convincente davanti ai propri tifosi. Un risultato che mette in discussione il cammino della Juventus nella competizione.

La Juventus di Luciano Spalletti subisce una delle disfatte più brucianti della sua storia europea, travolta per 5-2 dal Galatasaray nell’andata dei playoff di Champions League. Nonostante la doppietta d’autore di Koopmeiners, che aveva illuso i bianconeri portandoli sul 2-1 all’intervallo, la compagine torinese si è letteralmente sgretolata nella ripresa sotto i colpi di Lang, Sanchez e Boey. Il verdetto del campo di Istanbul, reso ancor più amaro dall’ espulsione di Cabal e dagli infortuni di Bremer e Yildiz, condanna la “Vecchia Signora” a una missione quasi impossibile per il match di ritorno, mettendo a nudo fragilità difensive e un’inquietante tenuta psicologica nei momenti di massima pressione agonistica. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Juventus Galatasaray'a Üstünlük Kuracak Bir Takm Deil.

